شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: السعودية تستثمر في المجال البيئي بأكثر من 70 مبادرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الثالث، المقام اليوم الأربعاء، في الرياض، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: "تعمل المملكة العربية السعودية على وضع المعايير وليس اتباع المعايير، أهدافنا عالية جدًا ونحن أكبر مصدر للنفط في العالم".

وتابع: "نقوم بمبارات في المجال البيئي، ويوجد بالمملكة أكثر من 70 مبادرة لصالح البيئة، نحن نضع استثماراتنا وفقا لأقوالنا، ونعمل وفقا للمبادرات الدولية سواء المتعلقة بالمحيطات أو تقليل استخدام البلاستيك، أو مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي بدأناها، وإنفاذ مقررات الاقتصاد الدائري".

دور الممكلة بحل الأزمات الدولية

وأوضح: "لعبت المملكة العربية السعودية دورًا مهمًا خلال الثلاث أو أربع عقود الماضية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين".

وأكمل: "سنحاول إجراء الوساطات في حل النزاعات في السودان وبين إرتريا وأثيوبيا وأيضًا دول الساحل، فنحاول بالفعل تحقيق الاستقرار في المنطقة الاقليمية، وحتى بين الهند وباكستان، ونستمر في العمل على الوساطة في الأزمة الأوكرانية.

مؤتمر التعدين الدولي

يعد مؤتمر التعدين الدولي تجمعًا عالميًا لمناقشة مستقبل المعادن ومستقبل التعدين في العالم، وكيفية زيادة مساهمة المنطقة الكبرى، التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.

وسيشارك في جلساته، هذا العام، 220 متحدثاً من بينهم كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات التعدين والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل. ومن المتوقع حضور ما يقارب 13 ألف مشارك في المؤتمر.