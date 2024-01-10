شكرا لقرائتكم خبر عن 5 منتجات للإقامة المميزة تجذب الاستثمارات وتستقطب الكفاءات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الاستثمار أن منتجات الإقامة المميزة الخمس الجديدة ستسهم في جذب الاستثمارات النوعية والرائدة في مجالها وتعمل على تحسين البيئة الاستثمارية، وتسهيل رحلة الاستثمار، لتعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية رائدة.

وتشمل منتجات الإقامة المميزة الخمس الجديدة، الكفاءة الاستثنائية، والموهبة، ومستثمر الأعمال، ورائد الأعمال، ومالك العقار.

مركز عالمي لجذب العقول والاستثمارات

ذكر حساب الإقامة المميزة على منصة إكس، أن إطلاق 5 منتجات جديدة للإقامة المميزة، يهدف إلى تعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي يجذب أفضل العقول والاستثمارات، وتمكين الاقتصاد الوطني، من خلال توفير الوظائف ونقل المعرفة.