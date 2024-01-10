شكرا لقرائتكم خبر عن 3.4 مليار ريالٍ لمستفيدي حساب المواطن في يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع اليوم، برنامج حساب المواطن 3.4 مليار ريالٍ مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والسبعين 10.8 ملايين مستفيدٍ وتابعٍ.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، إن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 188 مليار ريالٍ منها 2.5 مليار ريالٍ تعويضات عن دفعات سابقة.

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وأضاف أن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالًا.

وأوضح مدير عام التواصل، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 74%، وبلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.

وتأتي هذه الدفعة تنفيذاً للتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.