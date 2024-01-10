“ساما” تطرح “مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف” لطلب مرئيات العموم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” طرح مشروع “مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويستهدف المشروع، إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك والمصارف، مما يسهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية، وتحفيز استفادة العملاء منها، إلى جانب تشجيع وتمكين التخطيط المالي في المجتمع.

وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف” على مدى (15) يومًا، لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها.

ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.