شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصناعة: السعودية تفرض أقل ضرائب بالعالم على قطاع التعدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الثالث، المقام اليوم الأربعاء، في الرياض، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر: "قمنا بتطوير أفضل وأحدث نظام في العالم بقطاع التعدين، يوفر وضوح الشفافية، ويمثل عبء إداري أقل، وضمان أن المستمثر معه ترخيص للأبد دون أي تغيير".

وتابع: "بالنسبة للجانب المالي من قانون الاستثمار فهو الأقل في العالم، لا يوجد مكان بالعالم يفرض ضرائب أقل من التي تفرضها المملكة، بنسبة 25% من صافي الربح، وهذه ميزة تنافسية قوية"

مؤتمر التعدين الدولي

يعد مؤتمر التعدين الدولي تجمعًا عالميًا لمناقشة مستقبل المعادن ومستقبل التعدين في العالم، وكيفية زيادة مساهمة المنطقة الكبرى، التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.

وسيشارك في جلساته، هذا العام، 220 متحدثاً من بينهم كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات التعدين والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل. ومن المتوقع حضور ما يقارب 13 ألف مشارك في المؤتمر.