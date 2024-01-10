استقرار الدولار مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقر الدولار اليوم في تعاملات حذرة قبيل بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وحافظ الدولار على مكاسبه، إذ وصل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- إلى 102.53، بعد ارتفاعه بنسبة 0.215 % أمس الثلاثاء.

وحتى الآن، ارتفع المؤشر بنسبة واحد في المئة هذا الشهر، بعد انخفاضه بنسبة اثنين في المئة في ديسمبر، فيما يعيد المتعاملون تقييم الاحتمالات المتعلقة بحجم وموعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وعلى صعيد العملات الأخرى، لم يسجل اليورو تغيرًا ملحوظًا عند 1.093 دولار، بينما تراجع الإسترليني 0.05 % إلى 1.2699 دولار. وخسر الين الياباني 0.17 % ليصل إلى 144.70 دولاراً.