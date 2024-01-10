شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.5%، عند 12136 نقطة، وبتداولات بلغت، 8.046 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 427.835 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.392 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 125 شركة

انخفضت أسهم 125 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 89، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، شمس، وعذيب للاتصالات، ومجموعة إم بي سي، وسيسكو القابضة، والخريف، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، ومجموعة فتيحي، وعطاء، والإنماء ريت للتجزئة، ومسك، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 25002 نقطة، وبتداولات بلغت 28.316 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.590 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.989 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.