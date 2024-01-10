بدون رسوم أو بطاقة.. طريقة السحب من ماكينات بنك مصر عبر تطبيق إنستا باي

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر، في تفعيل تطبيق إنستاباي في عمليات سحب النقود حال عدم وجود بطاقة ATM، دون رسوم على عمليات السحب مثلما يعمل التطبيق في عمليات التحويلات الإلكترونية اللحظية بين البنوك.

طريقة السحب من ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر من تطبيق إنستا باي:

وأظهرت ماكينات بنك مصر تطبيق إنستا باي في الجهة المقابلة المكتوب عليها محفظة الهاتف المحمول، وعند استخدام تطبيق إنستاباي من ماكينات الصراف الآلي إليكم الخطوات:

- الضغط على تطبيق إنستاباي على ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر.

- سيظهر على الشاشة اختيارين، الأول محفظة الهاتف المحمول، والثاني إنستا باي INSTAPAy.

- نضغط على الاختيار الثاني «إنستا باي INSTAPAy» >

- إدخال رقم الهاتف المرتبط بالتطبيق.

- الضغط على كلمة تأكيد حال التأكد من صحة الرقم أو تعديل أو إلغاء في حالة التراجع عن العملية وإتمام المعاملة.

وكان البنك المركزي قد أعفى عملاء تطبيق إنستاباي من رسوم تحويلات

الأموال، اعتبارا من يناير الجاري، لمدة عام.