شكرا لقرائتكم خبر عن 4.36 % ارتفاعا في عدد المصانع التحويلية التعدينية بالمدن الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد المصانع التحويلية التعدينية بنهاية عام 2023م بنسبة 4.36% مدفوعًا بالنمو الكبير في حجم الاستقطابات الاستثمارية الوطنية والأجنبية، والمبادرات التطويرية التي أُطلقت في المدن الصناعية الواقعة تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" لتحقيق قيمة مضافة من موارد المملكة الطبيعية، وتعظيم الأثر الاقتصادي.

أُعلن ذلك على هامش مشاركة "مدن" في فعَّاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي التي يستضيفها مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض في الفترة من 9 - 11 يناير الجاري؛ بمشاركة قادة وصنّاع القرار وخبراء قطاع التعدين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية لمناقشة إمدادات المعادن والفلزات دوليًا، وتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار مستقبلاً.

1629 مصنعا باستثمارات 95 مليارا

كشفت "مدن" أن عدد المصانع التحويلية التعدينية سجّل خلال العام نحو 1,629 مصنعًا بحجم استثمارات تراكمية تجاوزت 95 مليار ريال ومساحات مُخصصة بلغت 21 مليون متر مربع.

وكانت أعلى المدن الصناعية استحواذًا على عدد العقود في جدة بإجمالي 482 مصنعًا في المدن الأولى والثانية والثالثة وواحة مدن بجدة، تلتها الدمام بنحو 391 مصنعًا في المدن الأولى والثانية والثالثة، ثم الرياض 199 في المدن الأولى والثانية والثالثة، ومن بعدها جاءت المدينة الصناعية بالخرج 120 مصنعًا، وأخيرًا مدينة سدير للصناعة والأعمال 95 مصنعًا.

وأشارت إلى أن الصناعات التعدينية تشغل حيزًا مهمًا في الاستراتيجية الوطنية للصناعة ما يستدعي تطويرها والنظر إلى دورها التمكيني لقطاعات أخرى بهدف تحقيق التنمية الشاملة.

أبرز الفرص الاستثمارية

وتتركز أبرز الفرص الاستثمارية في صناعات الآلات والمعدات لقطاع التعدين، والصناعات التعدينية الصلبة، والمعادن المُشكلة باستثناء الآلات والمعدات، كذلك في الفلزات القاعدية، والمعادن اللافلزية، وتعدين "الألمنيوم، والنحاس والتيتانيوم"، إضافة إلى المختبرات التعدينية والخدمات الصناعية لمشروعات التعدين.

وتُسهم المدن الصناعية الواقعة تحت إشراف "مدن" في تعزيز المحتوى المحلي بعدد من الصناعات النوعية ذات العلاقة من بينها: صناعة الكابلات، والزجاج والحجر والرخام والجرانيت، إضافة إلى الحديد الصلب وصفائح الألمنيوم، والخزفيات، وكذلك الخرسانة الجاهزة ومواد البناء كالتروبية والمواد اللاصقة.

وتعمل "مدن" على استقطاب وتوطين الشركات العالمية العاملة في القطاع التعديني عبر تقديم حزم من المنتجات والخدمات والحلول التحفيزية تضمن شراكات تُساهم في نقل الخبرات العالمية وفتح مجالات التصدير.

وفي سياق ذلك أُعلن مؤخرًا عن تدشين المنطقة الصناعية بعسير على مساحة 17,3 مليون متر مربع لتكون إضافة للمدن الصناعية ذات الاهتمام، ومواكبة للمتغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال.

وتُواصل "مدن" دورها بتطوير أراضي صناعية مكتملة الخدمات حول المملكة في سبيل النهوض بالقطاعات الصناعية والكشف عن آفاق استثمارية جديدة تُسهم في تحقيق نمو مستدام؛ حيث بلغت مساحة الأراضي المطورة 209 ملايين متر مربع، وارتفع عدد المصانع العاملة إلى 6,443 مصنعًا، فيما سجلت الاستثمارات التراكمية في المدن الصناعية 415 مليار ريال.