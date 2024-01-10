بعد وي واتصالات.. أورانج وفودافون يرفعان أسعار باقات الإنترنت الأرضي

الشارقة - اميمة ياسر - قررت شركات المحمول الأربع رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي، بنسبة تخطت الـ 30%، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بـ تحريك أسعار بعض الخدمات.

ورفعت شركتا أورنج وفودافون أسعار باقات الإنترنت الأرضي 140 جيجا لتصبح 160 جنيها بدلًا من 120 جنيها، بخلاف الضريبة، كما ارتفعت أسعار باقات الإنترنت الأرضي 200 جيجا لـ 225 جنيها، و325 جنيها للباقة التي تمنح 300 جيجا، ورفعت الشركة أيضا سعر باقات الإنترنت التي تمنح 500 جيجا، إلى مستوى 525 جنيها، و800 جنيه للباقة التي تمنح 750 جيجابايت.

وتقرر أن تُطَبّق الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي في شركتي أورنج وفودافون، بداية من 11 يناير 2024.

وفي وقت سابق رفعت الشركة المصرية للاتصالات وي، أسعار باقات الإنترنت الأرضي، وذلك بدءا من 5-1-2024، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

كما رفعت اتصالات مصر أسعار الإنترنت الأرضي، ليرفع بذلك الشركات الأربعة أسعار الإنترنت المنزلي.