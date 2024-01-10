شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع تلاشي المخاوف الاقتصادية أمام التوترات في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني، بعدما هدأت المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط وإغلاق أحد حقول النفط الليبية الكبرى.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء، إن إنتاج الخام الأمريكي سيرتفع لمستوى قياسي في عام 2024.

ارتفاع خام برنت

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أو 0.5%، إلى 77.97 دولارًا للبرميل بعدما انخفضت إلى 77 دولارًا للبرميل في وقت سابق، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا، أو 0.4%، إلى 72.56 دولارًا للبرميل.

وارتفع الخام 2% تقريبا أمس الثلاثاء بعدما خسر أكثر من 3% يوم الإثنين.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام بأكثر من المتوقع في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم لكن زيادة المعروض من المنتجات المكررة عوض ذلك الانخفاض.