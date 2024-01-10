3.4 مليارات لمستفيدي حساب المواطن في يناير

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وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 188 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأفاد بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالا.
وذكر مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 74%، وبلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.
وتأتي هذه الدفعة تنفيذا للتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بناء على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية 2024م إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
دعم يناير لمستفيدي حساب المواطن
- إجمالي المبلغ 3.4 مليارات ريال.
- إجمالي المستفيدين 10.8 ملايين.
- عدد أرباب الأسر 2.1 مليون.
- عدد التابعين 7.9 ملايين.
- 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.
- 1481 ريالا متوسط دعم الأسرة الواحدة.
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