شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد: ما سنشهده من ابتكار في السنوات المقبلة سيفوق ما تحقق خلال عقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، في الدورة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، في جلسة حوارية بعنوان "التحقق من واقع تحول الطاقة، وكيف يدار؟".

وتناولت الجلسة موضوع تحول الطاقة عالمياً، والانتقال من النفط إلى مصادر الطاقة المستدامة الذي تدعمه اتفاقية تاريخية أُبرمت خلال مؤتمر COP28، وضرورة العمل بصورة عاجلة على خفض الانبعاثات.

كما ناقشت الدور الأساسي للتعدين، إلى جانب كيفية تحقيق الأهداف المقررة لعام 2050 مع تقليص الاضطرابات وحماية المجتمعات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار إمدادات المعادن.

تنويع الاقتصاد

قال وزير الاقتصاد خلال الجلسة: نحن في بداية مرحلة الابتكار والتغيير في عملية استخراج المعادن وتطويرها، وما سنشهده من ابتكار خلال السنوات القليلة المقبلة سيفوق ما تحقق خلال العقود الماضية.

وشدد على أهمية تنويع الاقتصاد ودوره في جعل المملكة منصة استثمارية نوعية، وهدف المملكة إلى توليد %50 من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.