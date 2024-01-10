شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10يناير 2024 فى مصر والجرام يسجل 3225 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 10 يناير 2024 وسجل سعر الذهب 3225 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بمصر، إذ ارتفع الذهب حوالي 15 جنيها في الجرام.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3686 جنيها.

عيار 21 يسجل 3225 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2764 جنيها.

عيار 14 يسجل 2150 جنيها.

الجنيه الذهب 25800 جنيه.

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 2 يناير، ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 7857 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 11059 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع كل من عقود البيع والشراء على الذهب الأمر الذي يعني عدم استقرار الأسواق وعدم وضوح الاتجاه حالياً بسبب فترات الأعياد والعطلات، إلى جانب التذبذب في توقعات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالى.

قد تبدأ أسواق العقود المستقبلية للذهب في الوضوح خلال الفترة القادمة بعد عودة الأسواق إلى كامل طاقتها الأمر الذي يوضح الصورة في الأسواق المالية بشكل أكبر.