الاقتصاد

خسائر شركات التعدين.. الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

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واس - عواصم 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلِقت الأسهم الأوروبية اليوم على انخفاض، وقادت أسهم شركات التعدين والسفر الخسائر، مع استمرار انحسار التفاؤل بشأن تخفيضات قريبة لأسعار الفائدة، في حين يراقب المستثمرون قراءة هامة للتضخم في الولايات المتحدة، من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع.

فقد أغلِق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.2 %، إذ قاد قطاع السفر والترفيه الخسائر القطاعية بنزوله 1.1%.

الأسهم الأوروبية

انخفض مؤشر الموارد الأساسية 1.1 % أيضاً، وذلك في اليوم الثالث على التوالي من الخسائر.

وخسرت أسهم الطاقة ذات الثقل 0.9 %, وهي الجلسة الرابعة على التوالي من الانخفاض وسط تراجع أسعار النفط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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