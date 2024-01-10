شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 2 مليار دولار.. هذا ما قدمه بنك التصدير والاستيراد لقطاع التعدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبد العزيز الخلب، كمتحدثٍ رئيس في الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "تمويل سلاسل القيمة المعدنية العالمية - الاستكشاف والمشاريع والتمويل التجاري"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة خلال يومي 10 و11 يناير 2024 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وسلّط الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه بنك التصدير والاستيراد السعودي في توفير التمويل للمصدّرين السعوديين، وأن هذا الاهتمام يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وفق رؤية المملكة 2030.

تمكين قطاع التعدين

أكد سعي البنك الدائم لمواجهة التحديات كافة، التي تواجه المصدّرين، من خلال توفير الحلول التمويلية، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات، بالإضافة إلى سد الفجوات التمويلية وتقليص المخاطر لدى المستثمرين والمقرضين والتجار.

وأشار "الخلب" إلى أن البنك قدم أكثر من 2 مليار دولار أمريكي لتمكين قطاع التعدين، كما تم خلال الفترة الماضية توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع ترافيغورا بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية بما في ذلك المعادن.