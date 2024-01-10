شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 10-1-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 10-1-2024.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، وبي أي دي- البدر للاستثمار والتنمية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والقاهرة للخدمات التعليمية، وأم بي للهندسة.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والقلعة للاستثمارات المالية، والسويدي إليكتريك، وحديد عز، والشرقية-إيسترن كومباني، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.775 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 139.4 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.81%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 19.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 59.5 ألف جنيه، 65.8 مليون جنيه، 72.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 352.8 ألف جنيه، 73.3 مليون جنيه، 64.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 25466 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 30940 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 10839 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 5890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 8404 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 6658 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1498 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 2.244 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 18.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.45%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 14.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.98%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 2.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.99%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 2.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.10%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.005 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.66%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 0.834 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.58%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 3.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.53%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.13%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.591 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.11%.