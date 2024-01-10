شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدل التضخم السنوي بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي المصري، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساس، وفقاً لمؤشراته إلى 2.34% في ديسمبر 2023، مقابل 9.35% في نوفمبر 2023.

وأفادت بيانات البنك بأن التضخم الأساسي في البلاد نزل إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر.

وأوضح في بيان اليوم، أن الرقم القياسي الأساس لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 3.1% في ديسمبر الماضي مقابل معدل شهري بلغ 6.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 0.1% في نوفمبر 2023.