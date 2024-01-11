شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الصيني يضخ 27 مليار يوان في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم 27 مليار يوان (3.8 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 % بعد أن ضخ أمس 20 مليار يوان وفقا لنفس الآلية.

وذكر البنك المركزي نقلاً عن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا": إن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي".

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.