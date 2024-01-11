شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات التضخم في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الذهب اليوم الخميس فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم ومن شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية خلال هذا العام.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2028.78 دولار للأوقية بحلول الساعة 0322 بتوقيت جرينتش، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2033.00 دولارا.

تراجع الدولار

هبط مؤشر الدولار 0.1 % متراجعا للجلسة الثانية، مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.

وقال محللون: إن نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يلوح في الأفق "وقد يتخذ المضاربون نهجا حذرا" قبل النشر المرتقب.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 22.96 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.8 % إلى 1006.84 دولار، فيما استقر البلاتين عند 919.15 دولار.