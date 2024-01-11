شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قبل نشر بيانات التضخم في أمريكا والبتكوين يرتفع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم، وسط ترقب المتعاملين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة بحثًا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

وصعد البتكوين إلى 46400 دولار قرب أعلى مستوى في عامين مع ترحيب المستثمرين بموافقة أمريكية طال انتظارها لإنشاء صناديق تداول فوري للعملة المشفرة.

وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى 102.23، كما انخفض الدولار 0.3 % إلى 145.39 ين ياباني.

في المقابل، ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.3 % إلى 0.6721 دولارًا و0.6294 دولارًا على التوالي.

وزاد اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.0979 دولارًا، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 % ليصل إلى 1.2767 دولارًا.

وساعد تراجع الدولار اليوان الصيني على التعافي من أدنى مستوى في شهر إلى 7.1621 للدولار.