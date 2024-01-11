شكرا لقرائتكم خبر عن «جبل عمر» تحصل على ترخيص مبدئي لتقديم خدمة حجاج الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة جبل عمر للتطوير على ترخيص مبدئي من وزارة الحج والعمرة لتقديم خدمة حجاج الخارج لعدد (80) ألف حاج.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه جار العمل من قبل الشركة على استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيزإايراداتها من خلال الاستفادة من الفرص في مراحل سلسلة القيمة بمنظومة الحج والعمرة وقطاع الضيافة في مكة المكرمة.

وستعلن الشركة التطورات الجوهرية في حينه.