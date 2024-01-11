شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع قبل صدور بيانات تضخم أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس على ارتفاع قبل تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة سيقدم مؤشرات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، وقادت أسهم شركات الموارد الأساسية المكاسب.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % بحلول الساعة 8:10 بتوقيت جرينتش.

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وينتظر المتعاملون في السوق تقريرا مهما عن التضخم في الولايات المتحدة لتقدير توقيت خفض أسعار الفائدة من المركزي الأمريكي بما سيسهم في تحديد مؤشرات لبنوك مركزية أخرى لاتباعها.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.2 % مقتفيا أثر ارتفاع ناسداك المحمل بأسهم شركات تكنولوجيا كبرى.

وربحت أسهم شركات الموارد الأساسية 1.4 % مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب والنحاس مع تراجع الدولار.

وارتفعت أسهم فات جروب 3.8 بعد أن أعلنت الشركة السويسرية لتصنيع الصمامات عن تلقي طلبات قوية للربع الرابع.

وارتفع مؤشر السلع الصناعية الأوسع نطاقا 0.8 %.

