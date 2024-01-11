مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة ينفذ برنامج “خطوات تأسيس العمل التجاري” بالمدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

ينفّذ مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة بمقره، الأربعاء المقبل، البرنامج التدريبي “خطوات تأسيس العمل التجاري” الذي يستهدف المستثمرين، وملّاك المنشآت في مرحلة تأسيس أعمالهم التجارية.

ودعا المركز أصحاب المنشآت ورواد الأعمال للاستفادة من البرنامج الذي يهدف إلى تعريفهم بمراحل تطوير أنشطتهم ومشاريعهم التجارية من خلال استعراض أبرز المفاهيم والتطبيقات والإستراتيجيات التي تُمكّن من معرفة خطوات تأسيس العمل التجاري، بالإضافة إلى الخطوات العملية للدخول إلى السوق وفق الأنظمة المحلية، والمتطلبات المرتبطة بها.

كما يستعرض البرنامج خطوات التأسيس المختلفة للأعمال التجارية ومتطلباتها، وسبل الاستفادة من الخدمات المتاحة لتمكين أصحاب العمل من إيجاد أعمالهم التجارية، والمهام الأساسية لصاحب العمل التجاري، والمتطلبات النظامية الحكومية لتأسيس العمل التجاري، وكيفية إصدار التراخيص اللازمة له.