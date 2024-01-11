شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس خاصة بعد أنباء زادت من احتمالات تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار أو 1.3 % إلى 77.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0916 بتوقيت جرينتش كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا أو 1.4 % إلى 72.35 دولار للبرميل لكن ما حد من المكاسب هو الارتفاع المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية.

وأنهت عقود الخامين تعاملات أمس الأربعاء على تراجع بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر سوق للنفط في العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير إلى 432.4 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بانخفاض 700 ألف برميل.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات تضخم ستصدر في الولايات المتحدة والتي ستعطي مؤشرات بشأن مدى اقتراب خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تصدر إدارة الجمارك الصينية بيانات التجارة لشهر ديسمبر غدا الجمعة، مما سيوفر صورة للطلب الإجمالي للعام بأكمله في أكبر مستورد للنفط في العالم.

