شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تتماسك بعد الموافقة على صناديقها وإيثريوم إلى أعلى مستوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يمكن للعملات المشفرة تحقيق قفزات كبيرة هذا العام بعد الموافقة على اقرار أول صندوق للتداول بالبيتكوين (ETF) في بورصات الولايات المتحدة، وابتهج السوق بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن الموافقة على تداول صناديق بيتكوين في البورصة.

وتسببت هذه الأخبار في ارتفاع سعر بيتكوين بنسبة 5% تقريبًا إلى 47900 دولار قبل أن يتراجع بعد ذلك. وقد تكون الموافقة بمثابة حدث تاريخي في اعتماد عملة بيتكوين المشفرة، حيث يمنح المؤسسات والمستشارين الماليين طريقة مألوفة ومنظمة للتعرض أو شراء بيتكوين، وفق ماذكر موقع بيين كريبتو.

صعود بتكوين إلى 50 ألف دولار

يستهدف مستثمرو العملات المشفرة الوصول بالعملة المشفرة الآن إلى مستوى 50000 دولار بعدما حصلت على الضوء الأخضر من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وفي الوقت نفسه ارتفعت عملة إيثريوم بأكثر من 7% إلى 2434.41 دولارًا بعدما كانت قد وصلت في وقت سابق إلى 2453.04 دولارًا في أعلى مستوى لها منذ مايو 2022.

مخاطر العملات المشفرة لم تنته بعد

لكن رغم هذا الصعود، قال خوليو مورينو المحلل المالي في أسواق العملات المشفرة: ”بقدر ما سيستفيد الطلب على عملة بيتكوين بالتأكيد من الموافقة على صناديق الاستثمار فلا يمكن استبعاد تصحيح الأسعار وهبوطها في وقت لاحق”.

وأضاف أنه إذا ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى 50 ألف دولار بعد قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات فقد تكون معرضة لخطر التصحيح إلى مستوى منخفض يصل إلى 36000 دولار.

إيثريوم قد تكون التالية

يتوقع المستثمرون لحاق عملة إيثريوم بنظيرتها الأكبر في إطلاق صناديق متداولة بالبورصة لها، وتخلفت إيثريوم عن عملة بيتكوين عموماً في عام 2023 حيث ارتفعت بنسبة 90٪ فقط مقارنة بـ 157٪ في عملة البيتكوين، لكن أمامها الآن مجال أكبر للصعود. وتميل ارتفاعات إيثريوم إلى اتباع عملة بيتكوين عندما ترتفع أسعار العملات المشفرة، وتسبق ارتفاعات العملات البديلة.