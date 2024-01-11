شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 12116 نقطة، وبتداولات بلغت، 7.211 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 414.829 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 11.294 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 139 شركة

انخفضت أسهم 139 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 74، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، توبي، وشاكر، وعلم، والعربية، والعقارية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، ساكو، والتعاونية، وأميانتيت، والصقر للتأمين، ووقت اللياقة، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.7%، عند 24832 نقطة، وبتداولات بلغت، 23.765 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.537 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.810 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 38 شركة، بينما انخفضت 22، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.