شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد النطاق السعري لـ«أفالون فارما» بين 78 - 82 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب لطرح أسهم شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية " أفالون فارما" للاكتتاب العام في السوق الرئيسية النطاق السعري لأسهم الطرح بين 78 -82 ريالا للسهم الواحد.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ستبدأ فترة بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة من يوم الأحد المقبل،وتنتهي يوم الخميس 18 يناير.

ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 6 ملايين سهم عادي تمثل نسبة 30.0% من أسهم رأس مال الشركة، فيما يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 10 آلاف سهم، كما يبلغ الحد الأعلى 990 ألف سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وسيحدد سعر الطرح بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 6 ملايين سهم طرح بما يمثل نسبة 100 ٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 5.4 مليون سهم، تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وستبدأ فترة الطرح على المكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء 18-07-1445هـ (الموافق 30-01-2024م) وتنتهي يوم الخميس 20-07-1445هـ (الموافق 01-02-2024م).