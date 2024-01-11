شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تسرح 500 موظف من موقع تابع لها واستقالات بالجملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سرحت شركة "تويتش" التابعة لــ"أمازون" حوالي 500 موظف حسبما ذكر مسؤول تنفيذي بالشركة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتش Twitch دان كلانسي إن تخفيضات الموظفين تم إتباعها في محاولة "لتصحيح حجم شركتنا" ومواءمة عدد موظفيها مع الحجم الحالي للشركة، كما يأتي ذلك في ظل المتاعب التي يواجهها قطاع الألعاب الإلكترونية على نطاق واسع، بعد الطفرة الكبيرة التي حققها خلال فترة الوباء، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

استحواذ أمازون على "تويتش"

استحوذت أمازون على تويتش مقابل مليار دولار تقريبًا في عام 2014. ويُعرف الموقع بأنه منصة بث مباشر شهيرة للاعبي الفيديو. وبعد شراء تويتش Twitch ابتعدت أمازون إلى حد كبير عن الوحدة على الرغم من أنها قدمت لمشتركي درجة برايم امتيازات على منصة البث المباشر مثل الألعاب المجانية.

سبب تسريح الموظفين

قال كلانسي :"أعلم أن الكثير منكم يتساءل عن سبب هذا.. على مدار العام الماضي كنا نعمل على بناء عمل أكثر استدامة حتى تظل تويتش أقوى على المدى الطويل، وعلى مدار العام قمنا بخفض التكاليف واتخذنا العديد من القرارات لنكون أكثر كفاءة".

أضاف كلانسي :"لسوء الحظ وعلى الرغم من هذه الجهود أصبح من الواضح أن مؤسستنا لا تزال أكبر بكثير مما تحتاج إليه بالنظر إلى حجم أعمالنا. في العام الماضي، دفعنا أكثر من مليار دولار إلى القائمين بالبث المباشر. لذلك، في حين أن أعمال تويتش لا تزال قوية فقد تم تحديد حجم المنظمة بناءً على ما نتوقعه بتفاؤل وما يمكن أن يكون عليه حجم عملنا خلال 3 سنوات أو أكثر وليس ما نحن عليه اليوم".

وتمثل عمليات التسريح من العمل الجولة الثالثة من التخفيضات في تويتش في أقل من عام. ففي مارس الماضي، استغنت تويتش عن ما يقرب من 400 موظف كما قامت بتسريح بعض الموظفين في قسم العملاء في أكتوبر الماضي. ويرى بعض المراقبين يعود لعدم استقرار في الإدارة الخاصة بالشركة حيث شهدت أيضًا معدل دوران في مديريها الأعلى رتبة.

استقالات بالجملة

استقال الرئيس التنفيذي إيميت شيير في مارس الماضي وسلم القيادة إلى كلانسي. وأعلن كبير مسؤولي العملاء في الشركة دوج سكوت رحيله أواخر العام الماضي بينما أعلنت كبيرة مسؤولي المحتوى لورا لي أيضًا خروجها من الشركة الشهر الماضي.

اتجاه أمازون لتسريح العمالة

شهدت أمازون أكبر عمليات تسريح للعمال والموظفين في تاريخها حيث خفضت عدد عامليها بـ 27000 موظف منذ عام 2022. وما زالت التخفيضات مستمرة، حيث أعلنت أمازون عن تسريح العمال في وحدتي برايم فيديو وإم جي إم ستديوز يوم الأربعاء.