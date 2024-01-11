بنكا مصر والأهلي يعلنان حصيلة بيع شهادات 23.5 و27 %

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بنكا مصر والأهلي، عن ارتفاع حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% إلى 205 مليارات جنيه.

من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% بالبنك الأهلى بلغت 135 مليار جنيه منذ طرحها يوم الجمعة الماضية وحتى الآن، عبر خدمات الإنترنت البنكى وشبكة الفروع.

من جانبه قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% ببنك مصر بلغت 70 مليار جنيه منذ طرحها يوم الجمعة الماضية وحتى الآن، عبر خدمات الإنترنت البنكى وشبكة الفروع.

وقرر بنكا الأهلى المصرى، ومصر، يوم الخميس الماضى، طرح شهادات ادخارية جديدة لمدة عام، بأعلى عائد يصل لـ27% يصرف نهاية مدة الشهادة، و23.5% بعائد شهرى.