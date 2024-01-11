شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يبحث تعزيز التعاون مع نظيره المصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس طارق الملا.

بحث الجانبان أوجه تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات الطاقة، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين الشقيقين.

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الموضوعات المشتركة في الطاقة

كما تطرق اللقاء إلى متابعة سير الأعمال في الموضوعات المشتركة في مجال الطاقة.