شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية الصادرة اليوم الخميس، تراجع صافي الإيرادات المالية من صادرات النفط والغاز الطبيعي بنحو الربع خلال العام الماضي، بما يعكس انخفاض أسعار الخام العالمية والتراجع الحاد في صادرات الغاز الطبيعي الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا.

وذكرت الوزارة أن الدولة الروسية حصلت على 8.82 تريليون روبل من خلال الضرائب على قطاع النفط والغاز خلال العام الماضي بانخفاض نسبته 24% عن العام السابق.

تشديد العقوبات الغربية

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تدفقات البترودولار إلى روسيا تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط الروسي في ظل تراجع الأسعار العالمية وتشديد العقوبات الغربية على قطاع الطاقة الروسي ردا على غزو روسيا لأوكرانيا.

في الوقت نفسه أدى الانخفاض الحاد في صادرات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب مع الدعم الحكومي السخي لقطاع النفط الروسي إلى اشتداد حدة تدهور الإيرادات بحسب الأرقام الرسمية.

ويشدد تراجع عائدات النفط والغاز الضغوط على الميزانية الروسية في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة زيادة الإنفاق العسكري خلال العام الحالي بنسبة 70% تقريبا، في الوقت الذي تقترب فيه الحرب الروسية الأوكرانية من دخول عامها الثالث.