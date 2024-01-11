شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليار دولار.. صندوق النقد يوافق على برنامج تسهيل للأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الخميس، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) الجديد للأردن، الذي اتفق عليه على مستوى الخبراء خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة تبلغ قرابة 1.2 مليار دولار حتى عام 2028.

وقال وزير المالية الأردني د. محمد العسعس، إن البرنامج هو خيار استراتيجي أردني، شاركت في إعداده الوزارات والمؤسسات الأردنية المختصة، ما يساعد البلاد في المحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التصدير بهدف توفير الوظائف لتخفيف نسبة البطالة. بالإضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.

عدالة ضريبية

وأكد الوزير الأردني في بيان، أن البرنامج لا يتضمن رفعًا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة، مشددًا على التزام الحكومة بالاستمرار في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، ما يحقق عدالة ضريبية، ويرفع الإيرادات العامة للخزينة، دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.