شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون بين المملكة وعمان مع وزير التجارة العُماني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس بن محمد اليوسف، اليوم، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

كما بحث الطرفان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تعاون سعودي عماني

كان وفد من رجال الأعمال العمانيين، برئاسة د. سالم الجنيبي عضو مجلس الدولة رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى، بدأ أول الشهر الماضي، زيارة إلى المنطقة الشرقية، بهدف بحث فرص التعاون التجاري المشتركة بين البلدين، والاستفادة من الخبرة المتبادلة في قطاع الأعمال، والتقدم الصناعي بالسعودية.

وشملت زيارة الوفد اللقاء بالمسؤولين ورجال الأعمال المنتسبين لغرفة المنطقة الشرقية بالمملكة، إضافة إلى زيارة عدد من المناطق الصناعية والشركات الكبرى والمصانع المتخصصة.