شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسلامية لتمويل التجارة" تتصدر قائمة بلومبرج العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - اليوم قائمة بلومبرج العالمية للتمويل الإسلامي المشترك لعام 2023 بصفتها مدير الاكتتاب الرئيس والمرتب الرئيس المفوض وأفضل مدير دفاتر الاكتتاب على أساس أدائها في القروض المشتركة والسندات ومعاملات الاندماج والاستحواذ متفوقة على كل من البنوك الدولية والإقليمية.

ويسلط الضوء على الأداء العالمي الاستثنائي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة طوال عام 2023، مما يؤكد مكانتها القيادية في مشهد التمويل الإسلامي ويؤكد اعتراف بلومبرج أن المؤسسة لاعب رئيس في تسهيل تنمية التجارة باعتبارها المزود البارز للحلول التجارية وقدرتها على جذب الاستثمارات من مجموعة واسعة من المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.

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تصنيفات بلومبرج

قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سالم سنبل: "تفخر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بحصولها على المركز الأول في جدول بلومبرج للتمويل الإسلامي المشترك 2023 ونحن ممتنون للغاية لشركائنا على ثقتهم في الدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في قيادة العديد من صفقات التمويل المشترك".

وأضاف" تعد تصنيفات بلومبرج شهادة على الالتزام والعمل الجاد لفريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في تعزيز تنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم".