المالية تعلن موعد صرف مرتبات يناير 2024 مبكرا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة المالية صرف مرتبات شهر يناير 2024، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، حتى 24 يناير، وتستكمل في 28 من الشهر ذاته، لمراعاة إجازة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة يوم 25.

جدول صرف مرتبات شهر يناير 2024:

أتاحت وزارة المالية للمواطنين معرفة جدول صرف مرتبات شهر يناير 2024، والتي جاءت كالتالي:

تصرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم الأحد الموافق 21 من الشهر الجاري للعاملين في «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- صرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم الاثنين الموافق 22 من الشهر الجاري لـ وزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

- فيما تصرف مرتبات شهر يناير 2024 في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس «23، 24، 28» من الشهر الجاري لـ كافة العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة لكل وزارة