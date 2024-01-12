شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن.. الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا يوم الخميس، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2762 دولار أمريكي، بزيادة 0.14%، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1622 يورو بزيادة 0.08%.

الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته يوم الخميس، على انخفاض.

فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.98%، ما يعادل 75.17 نقطة، ليصل عند مستوى 7576.59 نقطة.