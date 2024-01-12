شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل توقعات خفض الفائدة يغلق الأسهم الأوروبية على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، على انخفاض، بعد أن أضعفت بيانات تشير إلى معدلات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة آمال خفض قريب من البنوك المركزية الكبرى في أنحاء العالم لأسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.8% بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.8% خلال اليوم، وذلك في اليوم الثالث على التوالي من الخسائر مع تصدّر البنوك الخاسرين بانخفاض 1.9%.

أسهم الشركات العقارية

وانخفضت أسهم الشركات العقارية الحساسة لسعر الفائدة 1.4%، فيما هبطت أسهم المرافق 1.2% وتراجعت أسهم قطاع الخدمات المالية 1.1%.