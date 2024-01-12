شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية 52% في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، إن الحكومة الاتحادية سجلت عجزًا بلغ 129 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بزيادة 44 مليار دولار، أو 52% عن العام السابق، مع ارتفاع النفقات.

بينما انخفضت العائدات عن مستويات ديسمبر 2022 التي تضخمت بسبب تأجيل دفع مستحقات الضرائب بسبب الجائحة.

وقالت الوزارة إن نفقات شهر ديسمبر ارتفعت 3% إلى 559 مليار دولار، وهو رقم قياسي، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع نفقات التأمين الاجتماعي والفوائد على الدين العام.

فيما انخفضت عائدات الشهر 6% إلى 429 مليار دولار.

ارتفاع النفقات

في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2024 التي بدأت في الأول من أكتوبر، وصل العجز الاتحادي إلى 510 مليارات دولار، بزيادة 89 مليار دولار، أي 21% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن النفقات والعائدات منذ بداية العام المالي إلى حينه سجلت رقما قياسيا.

وارتفعت النفقات 12% إلى 1.618 تريليون دولار وارتفعت العائدات 8% إلى 1.108 تريليون دولار.

وارتفعت كلفة فوائد الدين العام لشهر ديسمبر إلى 119 مليار دولار، بزيادة 11%، أي 12 مليار دولار عن ديسمبر 2022، بسبب ارتفاع مستويات الدين وارتفاع المتوسط ​​المرجح لسعر الفائدة الذي بلغ 3.11%.