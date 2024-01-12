شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع مع توتر الأوضع في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط نحو 1% يوم الخميس بعد إثارة احتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتًا بما يعادل 0.8% إلى 77.41 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتًا أي 0.9% إلى 72.02 دولار عند التسوية.

وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل، لكنهما تراجعا نتيجة زيادة غير متوقعة في التضخم بالولايات المتحدة، وتقارير عن سعي الصين لتقليص وارداتها.

وقادت العقود الآجلة للديزل والبنزين الأمريكيين أسواق الطاقة إلى الارتفاع مع ارتفاع الديزل، الذي يُستخدم أيضًا وقودًا للتدفئة، نحو 3% ليصل إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع، وسط توقعات بطقس شديد البرودة في معظم أنحاء الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين

وارتفعت أسعار النفط على الرغم من إظهار بيانات أمريكية ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين 3.4% في ديسمبر على أساس سنوي، مقابل زيادة 3.2% توقعها اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وقد يؤدي الارتفاع الأعلى من المتوقع في التضخم إلى تأجيل مرتقب بشدة لسعر الفائدة في مارس من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وقد يقلص انخفاض أسعار الفائدة كلفة الاقتراض الاستهلاكي، ما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.