سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 12-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة الموافق 12-1-2024، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

وصل سعر الدولار اليوم أمام العملة المحلية داخل فروع بنك القاهرة إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني لبنك التنمية الصناعية عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني لمصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني لميد بنك عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أظهر تقرير المال استقرار سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني لبنك سايب إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني لبنك مصر حافظ على مستوياته بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني لبنك أبو ظبي التجاري إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني للمصرف العربي الدولي بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.