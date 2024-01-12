وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي نظيريه الأردني والعُماني خلال مؤتمر التعدين الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، بمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان قيس محمد اليوسف، ومعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح علي الخرابشة، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض في أثناء انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي.

وبحث معالي الخريّف خلال اللقاءين سبل تطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، والطلب العالمي المتزايد على المعادن، كما ناقش الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال التعدين في المملكة.

يذكر أن النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، ناقش العديد من الموضوعات، المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة، ونشر التقنيات الرقمية الأكثر تقدماً في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة.