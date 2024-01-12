15 شركة سعودية تشارك في معرض بلاستيكس بمصر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك 15 شركة سعودية متخصصة في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات، في الدورة (19) لمعرض “بلاستيكس 2024″، الذي تستضيفه القاهرة حالياً، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة أكثر من 500 شركة يمثلون 50 دولة عربية وأجنبية.

وتأتي مشاركة الشركات السعودية في المعرض هذا العام، للترويج لمنتجاتها البلاستيكية والمطاطية الحديثة، وتعزيز العلامة التجارية لتلك المنتجات، وتأمين نفاذها للسوق المصرية والأفريقية، وكذلك توثيق آفاق التعاون، وتبادل الخبرات والنقاشات والآراء بشأن أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال صناعة البلاستيك والبتروكيماويات.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على المنتجات المستدامة الصديقة للبيئة، وإقامة شراكات وفتح أسواق جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك استعراض أحدث التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة والاتجاهات الرائدة في سوق البلاستيك والمطاط.

ويُعقد على هامش المعرض العديد من الندوات المتخصصة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمجال التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير المهارات الحيوية لرفع كفاءة المتخصصين والعاملين في مجال صناعة البلاستيك في المنطقة، وتزويدهم بأحدث التطورات في تلك الصناعة بما يتوافق مع المعايير العالمية.

ويحظى معرض “بلاستيكس 2024″، بمشاركة عربية ودولية واسعة، ويزخر بمجموعة متنوعة من المواد والمعدات والتقنيات تمتد عبر أكثر من 10 فئات منتجات، وأكثر من 60 آلة ثقيلة عالية التقنية، مما يوفر عرض أحدث التطورات في هذا المجال.