سعر الذهب اليوم الجمعة 12-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم، الجمعة، مقارنة بأسعار مساء أمس الخميس، حيث زاد سعر الجرام 35 جنيها.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2133 جنيها للجرام.

وزادت سعر الذهب عيار 18 إلى 2743 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3200 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3657 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب نحو 25600 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2039 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، صباح الجمعة، بزيادة 0.52%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.