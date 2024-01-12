الذهب يرتفع مع زيادة جاذبية الملاذ الآمن بسبب التوتر في الشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تزايد المخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط بسبب الضربات الجوية على اليمن، ما أدى إلى ارتفاع جاذبية المعدن الأصفر النفيس باعتباره ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 07:01 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2034.84 دولار للأوقية (الأونصة). ومع ذلك، فقد انخفض بنسبة 0.5 % حتى الآن هذا الأسبوع.



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1 % إلى 2039.10 دولار بحسب رويترز.



وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا إن الاهتمام سيتركز على التوتر الجيوسياسي المتزايد الذي يرى أنه كلما تصاعد درجة “يدعم أسعار الذهب فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما البالغ 2015 دولارا”.