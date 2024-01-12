الاقتصاد

بعد الضربات الأمريكية للحوثيين.. ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا

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الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، بنحو 70 جنيها في الجرام، مع ارتفاع أسعار الخام الأصفر عالميا، في أعقاب الضربات الأمريكية البريطانية للحوثيين في اليمن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2156 جنيها للجرام.

وزادت سعر الذهب عيار 18 إلى 2772 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3235 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 9757 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب
ارتفع سعر الجنيه الذهب نحو 25880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا
ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2040 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، اليوم الجمعة، بزيادة 0.58%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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