الاقتصاد

صعود المؤشر داو جونز.. بورصة وول ستريت تفتح على ارتفاع

0 نشر
اليوم - رويترز 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر داو جونز.. بورصة وول ستريت تفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الجمعة، بعد تقرير التضخم الذي جاء أضعف من المتوقع وعزز الرهانات على تخفيضات قريبة لأسعار الفائدة، وكذلك نتائج أعمال بنوك كبرى.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 40.63 نقطة إلى 37751.65 بما يعادل 0.11 بالمئة.

ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية 52% في ديسمبر#اقتصاد_اليومhttps://t.co/AjcHR7X5nk— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)

مؤشرات وول ستريت

فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 10.94 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 4791.18 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 33.95 نقطة إلى 15004.13 نقطة بارتفاع أو 0.23 بالمئة.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا