شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر داو جونز.. بورصة وول ستريت تفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية 52% في ديسمبر#اقتصاد_اليومhttps://t.co/AjcHR7X5nk— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية 52% في ديسمبر#اقتصاد_اليومhttps://t.co/AjcHR7X5nk — اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) January 12, 2024

مؤشرات وول ستريت

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الجمعة، بعد تقرير التضخم الذي جاء أضعف من المتوقع وعزز الرهانات على تخفيضات قريبة لأسعار الفائدة، وكذلك نتائج أعمال بنوك كبرى.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 40.63 نقطة إلى 37751.65 بما يعادل 0.11 بالمئة.فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 10.94 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 4791.18 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 33.95 نقطة إلى 15004.13 نقطة بارتفاع أو 0.23 بالمئة.