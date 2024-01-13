شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة نيويورك.. المؤشر ستاندرد آند بورز يغلق مرتفعا 0.08 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 3.60 نقطة بما يعادل 0.08 بالمئة إلى 4783.47 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.73 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 14972.76 نقطة. نتائج بورصة نيويورك فيما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 117.91 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 37593.05 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية دون تغير يُذكر الجمعة بعد التأرجح بين الارتفاع والانخفاض بنسب طفيفة.

وعوض أثر نتائج أعمال متباينة للبنوك أثر تقرير أشار إلى قراءة تضخم دون المتوقع أحيت الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. أسعار المنتجين الأمريكيين وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين الأمريكيين هبطت على غير المتوقع في ديسمبر كانون الأول في ظل تراجع تكاليف سلع مثل الأغذية ووقود الديزل.

بينما لم تتغير أسعار في قطاع الخدمات لثالث شهر على التوالي، وذلك على خلاف بيانات تضخم أسعار المستهلكين الصادرة الخميس والتي كانت أعلى من المتوقع.