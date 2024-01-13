شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 1.1 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة الجمعة عند التسوية، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 78.29 دولار للبرميل عند التسوية.

ويأتي هذا وسط تزايد عدد ناقلات النفط التي تحول مسارها عن البحر الأحمر. أسعار النفط اليوم وتجاوز أعلى مستوى خلال الجلسة ثلاثة دولارات ليسجل البرميل أكثر من 80 دولارا، وهو أعلى مستوى هذا العام.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 72.68 دولار، ليبدد مكاسب كان قد حققها بعد ملامسة أعلى مستوى في 2024 عند 75.25 دولار.

وأشار محللون وخبراء في قطاع النفط إلى أنه على الرغم من توقعات بأن يرفع تحويل مسار السفن تكلفة الشحن ويزيد من الوقت المستغرق في نقل النفط، فإن الإمدادات لم تتأثر بعد، ما بدد بعض المكاسب السابقة التي حققتها الأسعار. الملاحة في قناة السويس وعلى أساس أسبوعي، انخفض برنت 0.5 بالمئة، فيما هبط غرب تكساس الوسيط 1.1 بالمئة.

وقالت شركات ناقلات النفط ستينا بالك وهافنيا وتورم إنها قررت جميعا وقف توجه جميع السفن إلى البحر الأحمر.

لكن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية قال إن حركة المرور في القناة مستمرة في الاتجاهين، وإن لا صحة لما تردد عن توقف الملاحة في القناة