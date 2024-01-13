سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 13-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت صحيفة "اليوم السابع" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت الموافق 13-1-2024، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

30.82 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.